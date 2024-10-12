Польша захотела приостановить предоставление убежища мигрантам

Польша хочет временно приостановить предоставление убежища мигрантам. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск в ходе выступления на на съезде своей партии «Гражданская платформа» в Варшаве, сообщает телеканал TVP Info.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии