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В Сочи четверо взрослых и один ребенок пострадали из-за обломков БПЛА

В Сочи четверо взрослых и один ребенок пострадали из-за обломков БПЛА

В Сочи при падении обломков беспилотников пострадали пять человек, в том числе ребенок, повреждены три частных дома.

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