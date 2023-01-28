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Федоров о 3:1 с «Амуром»: «ЦСКА правильно среагировал на скорости. Такие игры нужны для подготовки к следующему этапу»

Сергей Федоров оценил победу ЦСКА над «Амуром» (3:1). «Амур» играл достойно, быстро. Такие игры нам нужны для подготовки к следующему этапу.

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