Страна и люди

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Очередная многоходовка от Путина. Олимпиада в Париже под вопросом. СМИ, спонсоры и страховщики массово отзывают заявки и не дают денег

Очередная многоходовка от Путина. Олимпиада в Париже под вопросом. СМИ, спонсоры и страховщики массово отзывают заявки и не дают денег

Не так давно я уже рассказывал о том, что некоторые города во Франции заранее отказались от "чести" принять у себя Олимпийский огонь.

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за хорошие новости! Чтоб это был последний гвоздь в крышку гроба МОК!
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5 час.
карюкалов вячеслав
Ну...
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4 час.
Евгения Болотова
Плевать на МОК, что они там думают, банкроты или нет... Не плевать на ответ Франции: &quot;лучше бы бедным эти деньги раздали&quot; - ответ более чем патриотичен. А махать флагом в  период ВОВ и нищеты глупо и необдуманно... Хвастовство обходится дорого, прежде всего хвастунам... Открыть границы впуская всех подряд, отправлять деньги во вражеские страны... Это  ФАРС? глупость? или предательство? Понятно: хочется казаться сильными, но на меркантильности власти кто-то здорово играет и всякий раз выигрывает - сомневаюсь, что Россия и её народ...
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3 час.

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