Очередная многоходовка от Путина. Олимпиада в Париже под вопросом. СМИ, спонсоры и страховщики массово отзывают заявки и не дают денег

Евгения Болотова

Плевать на МОК, что они там думают, банкроты или нет... Не плевать на ответ Франции: "лучше бы бедным эти деньги раздали" - ответ более чем патриотичен. А махать флагом в период ВОВ и нищеты глупо и необдуманно... Хвастовство обходится дорого, прежде всего хвастунам... Открыть границы впуская всех подряд, отправлять деньги во вражеские страны... Это ФАРС? глупость? или предательство? Понятно: хочется казаться сильными, но на меркантильности власти кто-то здорово играет и всякий раз выигрывает - сомневаюсь, что Россия и её народ...