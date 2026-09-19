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Уолл-стрит разместила на блокчейне $359 млрд, но большая часть активов остается неликвидной

Уолл-стрит разместила на блокчейне $359 млрд, но большая часть активов остается неликвидной

Крупнейшие финансовые компании активно переводят традиционные активы в блокчейн. BlackRock, Franklin Templeton, Fidelity и JPMorgan уже используют токенизацию фондов и других финансовых инструментов.

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