В Кабардинке в лесу нашли сохранившиеся землянки времен Великой Отечественной войны

В Кабардинке в лесу нашли сохранившиеся землянки времен Великой Отечественной войныНа Кубани в лесу Кабардинки обнаружены землянки и узел связи, которые сохранились здесь со времен первой половины прошлого века.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии