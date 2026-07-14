Женщина после 30 лет брака завела роман со стриптизером и попросила совет

Женщина, прожившая в браке 30 лет, попросила совета после того, как завела роман с мужчиной, оказывающим эскорт-услуги и танцующим стриптиз, и не смогла выбрать между новыми чувствами и отношениями с мужем.
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