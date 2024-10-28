Листовки с рекламой наркотиков распространяли в Алматы

Прокуратурой Алматы пресечена незаконная деятельность двух лиц, расклеивавших листовки. Как сообщили в ведомстве, объявление гласило «Работа для всех от 50 000 рублей, подработка, свободный график, высокая оплата».
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