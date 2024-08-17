Политика как она есть

Спецназ «Ахмат» и другие подразделения за минувшие сутки уничтожили в Курской области 11 единиц техники Вооруженных сил Украины и более 50 военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майора Апти Алаудинова.