Царьград Shatokhina Natalia/news.ru/Globallookpress В новом выпуске "Бесогона" известный режиссёр Никита Михалков рассказал, что был удивлён тому ажиотажу, который возник по поводу его ранее сделанного заявления о "крестопаде".
Весьма неприятный удар Михалков нанёс по Пескову
Комментарии
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Ирина Быкова
Пучеглазый таракан. Целовальщик предательских ручек насквозь фальшивый человек.
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2 час.
Анна Эржибова
"мы говорим правду?" 🤣 один пример пж правды💩
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1 час.
сергей дружкин
наши деды все в гробу перевернулись!российские чиновничьи крысы гнать в шеи и на заводе работать рабочими
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18 мин.
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