Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Балу -
    Соскучились, видать, чурбанята по кишлаку, по арыку, по баранам с ишаками... Надо помочь им поехать на родину... Пред...В Мытищах дети Ша...
  • спивак виктор
    вынести сии заведения за черту города!Устали терпеть: Т...
  • спивак виктор
    у них в дагестане принято на кладбищах дурачатся?им там бошки бы оторвали !"Вы серьезно? За ...

Весьма неприятный удар Михалков нанёс по Пескову

Весьма неприятный удар Михалков нанёс по Пескову

Царьград Shatokhina Natalia/news.ru/Globallookpress В новом выпуске "Бесогона" известный режиссёр Никита Михалков рассказал, что был удивлён тому ажиотажу, который возник по поводу его ранее сделанного заявления о "крестопаде".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Быкова
Пучеглазый таракан. Целовальщик предательских ручек насквозь фальшивый человек.
Ответить
2 час.
Анна Эржибова
&quot;мы говорим правду?&quot; 🤣 один пример пж правды💩
Ответить
1 час.
сергей дружкин
наши деды все в гробу перевернулись!российские чиновничьи крысы гнать в шеи и на заводе работать рабочими
Ответить
18 мин.
наверх