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Царьград

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Генштаб Кувейта отразил атаку вражеских беспилотников

Генштаб Кувейта отразил атаку вражеских беспилотников

Генеральный штаб Кувейта сообщил о текущем отражении атаки вражеских беспилотников. Противовоздушная оборона страны ведёт борьбу с дронами, в сообщении на X уточняется, что слышимые взрывы вызваны действиями ПВО.

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