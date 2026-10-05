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Верховный суд вернул без рассмотрения жалобу на приговор лидера ореховской ОПГ

Верховный суд вернул без рассмотрения жалобу на приговор лидера ореховской ОПГ

Верховный суд России вернул без рассмотрения жалобу на пожизненный приговор лидера ореховской ОПГ Оси (Сергея Буторина), вынесенный 15 лет назад.

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