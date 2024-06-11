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  • Владимир
    Нет, это в любой стране. Главное правильно определить бешеных собак. Целесообразность.Извращенцы атаков...
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BFMTV: Атталь пытался отговорить Макрона от решения о роспуске Нацсобрания

BFMTV: Атталь пытался отговорить Макрона от решения о роспуске Нацсобрания

Руководитель правительства Франции Габриэль Атталь пытался отговорить президента Эммануэля Макрона от решения о роспуске Национального собрания, предлагая главе государства вместо данной меры принять свою отставку.

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