BFMTV: Атталь пытался отговорить Макрона от решения о роспуске Нацсобрания

Руководитель правительства Франции Габриэль Атталь пытался отговорить президента Эммануэля Макрона от решения о роспуске Национального собрания, предлагая главе государства вместо данной меры принять свою отставку.
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