Развеян миф о развитии человечества

Традиционно считается, что люди перешли от охоты и собирательства к земледелию около 12 тысяч лет назад под влиянием внешних факторов — потепления климата, появления рек с плодородными почвами или роста урожайности.
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