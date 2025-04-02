Политика как он...
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Политика как она есть

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Развеян миф о развитии человечества

Развеян миф о развитии человечества

Традиционно считается, что люди перешли от охоты и собирательства к земледелию около 12 тысяч лет назад под влиянием внешних факторов — потепления климата, появления рек с плодородными почвами или роста урожайности.

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