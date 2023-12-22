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Почетный президент ОКР Жуков: мне запомнился матч "Балтика" - "Спартак"

Почетный президент ОКР Жуков: мне запомнился матч "Балтика" - "Спартак"

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик московского "Спартака" Александр Жуков выбрал самый запоминающийся матч Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2023 году, передает "Спорт-Экспресс".

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