Гала-концерт фестиваля «На просторах Верхневолжья»: в Ржеве прозвучит голос народной культуры. 17 октября в 15:00 во Дворце культуры города Ржева состоится гала-концерт фестиваля народного творчества «На просторах Верхневолжья» — сообщает Министерство культуры Тверской области.
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