Беларусь и Узбекистан показали свою мебель в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 8 апреля, ФедералПресс. В Краснодаре стартовала международная выставка мебели и оборудования «UMIDS-2025», в которой участвуют 330 предприятий, включая компании из Белоруссии и Узбекистана, а также более 60 кубанских производителей.