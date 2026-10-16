Ялтинский пенсионер Валерий Иванович получил выплату в связи с длительным отключением электричества этим летом вследствие атак ВСУ по мирной инфраструктуре Крыма и решил перевести эти средства, чтобы помочь нашим бойцам в защите и сбитии дронов.