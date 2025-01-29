Партия «Новые люди» усилится в Тюменской области после выборов. Эксклюзив

В Тюмени на встрече лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева с однопартийцами политик сообщил, что муниципальные думы пополнятся несколькими сотнями депутатов от партии после выборной кампании в 2026 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии