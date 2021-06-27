“Бессонница, проблемы с сосудами и сердцем”, – график магнитных бурь в июле 2021, как уберечь себя Варвара ПоплавокПорядка 70% населения Земли подвержены влиянию магнитных бурь.
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