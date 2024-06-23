О летней кампании в зоне СВО

Россия продолжает придерживаться тактики «выдавливания», а Запад пытается подготовить для украинской обороны ПВО и авиациюТАСС Работа термодымового комплекса ТДА-2К в зоне СВО на Луганщинечитайте на monocle.
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