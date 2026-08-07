❗️Жителя Алупки оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к терроризму в интернете Мужчина размещал в мессенджере комментарии в поддержку диверсий и террористической деятельности.
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❗️Жителя Алупки оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к терроризму в интернете Мужчина размещал в мессенджере комментарии в поддержку диверсий и террористической деятельности.