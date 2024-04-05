Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Монреаль»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде забросила семь шайб в ворота «Монреаля». В ночь на 5 апреля в Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».