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Джеймс Харден подписал и подарил кроссовки юному болельщику

Джеймс Харден подписал и подарил кроссовки юному болельщику

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден по окончании гостевого матча с «Милуоки» расписался на своих кроссовках и подарил их юному болельщику в майке «Сиксерс».

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