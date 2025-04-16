В Барнауле пройдут рейды среди самокатчиков и велосипедистов

Госавтоинспекторы напомнят взрослым и детям о правилах дорожного движения В Барнауле 17 апреля ГАИ проведет рейды среди самокатчиков, велосипедистов и водителей мототранспорта в рамках профилактического мероприятия "Велосипедист", сообщили в ведомстве.
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