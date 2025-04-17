В Смоленске следователи УМВД познакомили кадетов со своей профессией

Сегодня в Культурном центре УМВД России по Смоленской области в рамках информационной акции «Будь в форме» сотрудники Следственного управления УМВД России по Смоленской области провели познавательное мероприятие для учащихся Смоленского фельдмаршала Кутузова кадетского корпуса.