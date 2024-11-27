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8 продуктов, которые нельзя употреблять, если простужен

8 продуктов, которые нельзя употреблять, если простужен

Съесть тарелку куриного бульона, когда у тебя температура и насморк — отличная идея, но подобно тому, как некоторая еда помогает поправиться поскорее, есть и продукты, которые могут оказывать противоположный эффект.

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