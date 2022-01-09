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Семён Антонов: «Разница с игроками 9–10 лет, а многие шутки они уже не понимают»

Капитан сборной России по баскетболу, чемпион Евролиги и призёр Олимпийских игр, член Зала славы АСБ Семён Антонов рассказал о массовом чтении российских баскетболистов и сложности юмора в ЦСКА.

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