В расправе над сыном и тещей Стаса Намина подозревают пасынка рок-музыканта: кадры с места происшествия

Накануне стало известно, что убили сына и тещу Стаса Намина. Родственники легенды русского рока найдены с множественными ножевыми ранениями.
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