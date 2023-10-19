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В убийстве сына и тещи Стаса Намина подозревают пасынка рок-музыканта: кадры с места происшествия

В убийстве сына и тещи Стаса Намина подозревают пасынка рок-музыканта: кадры с места происшествия

Накануне стало известно, что убили сына и тещу Стаса Намина. Родственники легенды русского рока найдены с множественными ножевыми ранениями.

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