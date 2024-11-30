ЦАХАЛ атаковал военные объекты в Сирии

Военные объекты, которые по данным разведки связаны с ливанской шиитской организацией «Хезболла», стали целями ударов израильских ВВС на территории Сирии, сообщает 30 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля.
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