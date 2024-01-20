Мигрантов "оцифруют", коммунальный ад в Сибири, новый суд над Болдуином: главное к 20 января

Рассказываем о пяти темах, которые привлекли внимание редакции. Интересные события в России и мире."Царьград Новосибирск" сделал обзор интересных и важных событий, которые стали достоянием общественности на рабочей неделе с 15 по 19 января.
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