Обострение на границе с Азербайджаном: Армения намерена просить помощи у России

Просьбы о помощи, как в виде политического давления, так и в виде миротворческих контингентов, в ближайшее время будут отправлены как в Москву, так и в Организацию договора о коллективной безопасности и в ООН, сообщает армянское правительство.
Просьбы о помощи, как в виде политического давления, так и в виде миротворческих контингентов, в ближайшее время будут отправлены как в Москву, так и в Организацию договора о коллективной безопасности и в ООН, сообщает армянское правительство.
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