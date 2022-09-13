Царьград

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Обострение на границе с Азербайджаном: Армения намерена просить помощи у России

Обострение на границе с Азербайджаном: Армения намерена просить помощи у России

Просьбы о помощи, как в виде политического давления, так и в виде миротворческих контингентов, в ближайшее время будут отправлены как в Москву, так и в Организацию договора о коллективной безопасности и в ООН, сообщает армянское правительство.

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