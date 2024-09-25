Новак: СИБУР һәм ТАИФның кушылуы Россия нефть химиясенең дөньядагы позициясен ныгытты

Вице-премьер Александр Новак белдергәнчә, нефть химиясе тармагындагы зур компанияләр – СИБУР һәм ТАИФның кушылуы тышкы басым шартларында Россия нефть химиясе индустриясенең тотрыклылыгын шактый арттырырга мөмкинлек бирде.
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