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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Новак: СИБУР һәм ТАИФның кушылуы Россия нефть химиясенең дөньядагы позициясен ныгытты

Вице-премьер Александр Новак белдергәнчә, нефть химиясе тармагындагы зур компанияләр – СИБУР һәм ТАИФның кушылуы тышкы басым шартларында Россия нефть химиясе индустриясенең тотрыклылыгын шактый арттырырга мөмкинлек бирде.

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