«Мам, я не хочу учиться». Почему я не стала настаивать на высшем образовании своей дочери

По поводу необходимости высшего образования есть два диаметрально противоположных мнения: одни считают, что оно жизненно необходимо, а другие уверены, что теория — ничто по сравнению с практикой и освоить интересную и прибыльную профессию можно не только в вузе, но и в колледже.