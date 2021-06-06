Сильнейшая молодежь российского спидвея живет в Приморье

Сильнейшая молодежь российского спидвея живет в Приморье

В Башкирии прошел первый раунд командного первенства России по спидвею среди юниоров. Уверенную победу одержали гонщики "Востока", среди которых двое уссурийцев, сообщает ИА UssurMedia.

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