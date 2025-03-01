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Зеленского публично превратили в политический труп

Зеленского публично превратили в политический труп

Эксперты оценили итоги публичной перепалки Трампа и Зеленского в Вашингтоне @ REUTERS Tекст: Андрей Резчиков,Евгений Поздняков Владимир Зеленский умудрился поссориться с президентом США Дональдом Трампом прямо в Белом доме в Вашинтоне.

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