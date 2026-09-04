Семь коллективов примут участие в фестивале «Тихоокеанские марши»

Во Владивостоке прошла генеральная репетиция фестиваля духовой музыки «Тихоокеанские марши». Он является частью культурной программы Восточного экономического форума.
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