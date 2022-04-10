БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Противотанковое ружье W/15 и W/7,92 (Чехословакия/Германия)

Противотанковое ружье W/15 и W/7,92 (Чехословакия/Германия)

Тридцатые годы прошлого века можно смело называть десятилетием противотанковых ружей. Даже, несмотря на то, что эффективность этого оружия была достаточно условной против хорошо бронированной техники противника и все прекрасно понимали недостатки ПТР, как и то, что в исходном виде это тупиковая ветвь развития противотанковых средств, работы над новыми конструкциями и более эффективными боеприпасами велись в каждой стране, где хоть как-то было развито производство ручного огнестрельного оружия.

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