Противотанковое ружье W/15 и W/7,92 (Чехословакия/Германия)

Тридцатые годы прошлого века можно смело называть десятилетием противотанковых ружей. Даже, несмотря на то, что эффективность этого оружия была достаточно условной против хорошо бронированной техники противника и все прекрасно понимали недостатки ПТР, как и то, что в исходном виде это тупиковая ветвь развития противотанковых средств, работы над новыми конструкциями и более эффективными боеприпасами велись в каждой стране, где хоть как-то было развито производство ручного огнестрельного оружия.