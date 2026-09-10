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Илон Маск угрожает судом из-за документального фильма о его влиянии на выборы

Илон Маск угрожает судом из-за документального фильма о его влиянии на выборы

55-летний богатейший человек планеты Илон Маск угрожает судом из-за документального фильма, который снял режиссёр Алекс Гибни о бизнесмене и презентовала первая жена Маска Джастин на Венецианском кинофестивале-2026.

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