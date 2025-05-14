Володин: тестирование детей мигрантов подтвердило необходимость нового закона

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что результаты тестирования детей мигрантов на знание русского языка подтвердили необходимость принятого закона, который регулирует их приём в российские школы.
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