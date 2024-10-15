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Мода и Шоу-бизнес

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Экс-солистка «Серебра» и возлюбленная Моргенштерна показали совместные откровенные фото

Экс-солистка «Серебра» и возлюбленная Моргенштерна показали совместные откровенные фото

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук и возлюбленная российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов), модель и блогерша Елизавета Василенко показали совместные откровенные фото.

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