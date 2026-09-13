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Татар-информ

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Юрист Хрулёв рассказал, как получить компенсацию за некачественный ремонт

Юрист Хрулёв рассказал, как получить компенсацию за некачественный ремонт

Заказчик может потребовать возместить имущественный ущерб, возникший из-за некачественного ремонта квартиры или техники, сообщил RT вице-президент Международной ассоциации медиаторов Дмитрий Хрулёв.

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