Юрист Хрулёв рассказал, как получить компенсацию за некачественный ремонт

Заказчик может потребовать возместить имущественный ущерб, возникший из-за некачественного ремонта квартиры или техники, сообщил RT вице-президент Международной ассоциации медиаторов Дмитрий Хрулёв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Т 18-летний парень ...
- В Госсовете РТ пе...
- Шохин заявил о го...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым