Представлена кофеварка полного цикла Xiaomi: помол, взвешивание, экстракция и сотни рецептов

Mijia Smart Semi-Automatic Coffee Maker Pro получила два независимых контура, точное взвешивание кофе и поддержку обычного и растительного молока Xiaomi представила в Китае новую полуавтоматическую кофеварку Mijia Smart Semi-Automatic Coffee Maker Pro.
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