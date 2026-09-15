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Представлена кофеварка полного цикла Xiaomi: помол, взвешивание, экстракция и сотни рецептов

Представлена кофеварка полного цикла Xiaomi: помол, взвешивание, экстракция и сотни рецептов

Mijia Smart Semi-Automatic Coffee Maker Pro получила два независимых контура, точное взвешивание кофе и поддержку обычного и растительного молока Xiaomi представила в Китае новую полуавтоматическую кофеварку Mijia Smart Semi-Automatic Coffee Maker Pro.

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