В Петербурге за год зафиксировали более 39 тысяч случаев парковки у контейнерных площадок

Автомобили ГАТИ ежедневно курсируют по маршрутам и фиксируют подобные нарушения Каждый день в Петербурге водители мусоровозов составляют акты о невозможности подъезда к контейнерным площадкам из-за припаркованных автомобилей.
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