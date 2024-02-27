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Конец эпохи: Власти США приняли самое сложное решение

Конец эпохи: Власти США приняли самое сложное решение

Американский Конгресс хочет воспользоваться поправкой к Конституции, чтобы "убить сразу двух зайцев" – изменить курс своей страны, спасти ее от неминуемого глобального экономического кризиса и вывезти Россию из зоны комфорта.

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Комментарии
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Виталий
Эти идиоты, на самом деле считают, что ВВП им что то &quot;рассказал&quot;?   Ну, б...я Дебилы...Вас уже учить и лечить бесполезно, недоумки...😂
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2 час.

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