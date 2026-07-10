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Nations Championship. 2-й тур. Новая Зеландия сыграет с Италией, Австралия встретится с Францией, ЮАР против Шотландии, другие матчи

11 июля пройдут матчи второго тура чемпионата наций по регби.  Nations Championship 1-й тур Новая Зеландия — Италия — 8.

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