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В Самарскую область из Узбекистана поступили 30 тонн зараженного винограда

В Самарскую область из Узбекистана поступили 30 тонн зараженного винограда

Avia.pro - СМИ Итак, дамы и господа, приготовьтесь к очередной драме самарских масштабов — прямо с полей солнечного Узбекистана к нам прибыло 30 тонн винограда, который, как выяснилось, может стать самым разрушительным грузом года.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
куда таможня смотрит? где Верещагин???
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3 час.
Виктор zz
Какой ужас!!! На самом деле повилика - обыкновенный сорняк (вьюнок-паразит), широко распространенный повсюду. Наверняка и в Самарской области тоже. Для человека никакой опасности не представляет. Если покупатель не будет этот виноград разбрасывать по зеленым насаждениям, то и для них тоже.
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3 час.
Надежда Яблокова
Вьюнок и повилика - разные сорняки, хотя и из одного отряда вьюнковых. Вьюнок имеет корневую систему и питается как обычное растение. Повилика присасывается к растению напрямую и питается его соками. Вьюнок могут есть многие животные, в то время как повилика ядовита, и делает ядовитыми все растения, на которых поселяется.
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3 час.

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