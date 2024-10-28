В Самарскую область из Узбекистана поступили 30 тонн зараженного винограда

Какой ужас!!! На самом деле повилика - обыкновенный сорняк (вьюнок-паразит), широко распространенный повсюду. Наверняка и в Самарской области тоже. Для человека никакой опасности не представляет. Если покупатель не будет этот виноград разбрасывать по зеленым насаждениям, то и для них тоже.

Надежда Яблокова

Вьюнок и повилика - разные сорняки, хотя и из одного отряда вьюнковых. Вьюнок имеет корневую систему и питается как обычное растение. Повилика присасывается к растению напрямую и питается его соками. Вьюнок могут есть многие животные, в то время как повилика ядовита, и делает ядовитыми все растения, на которых поселяется.