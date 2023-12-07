Какие ваши доказательства?

В следующий раз введем войска в "дружественные" страны и больше никогда не выведем. Это и спасет Россию от любых фальсификаций.

Николай Берлизов

Было бы просвещение. А пока после всяких судьбоносных решений и введения образовательных стандартов поколения 3++ мы студентам направления подготовки "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" объём преподавания истории сократили по сравнению с 2000 годом вдвое - с 282 аудиторных часов до 144, а всеобщей истории - в 4 с лишним раза - с 330 часов до 72. Историографию и источниковедение преподавать перестали вообще. Но зато преподаем разного рода минетжмент, стратегии управления и цифровые технологии... А ведь музейщик должен быть в первую очередь квалифицированным историком...