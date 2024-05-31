Две бани вспыхнули в Карелии

Пожарные из Медвежьегорского района боролись с огнем в четверг В четверг в 20 часов на пульт Единой службы спасения-01 города Медвежьегорска поступило сообщение о том, что на улице Пионерской произошел пожар в частной бане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии